В Киеве на Михайловской площади проходит акция сторонников традиционных ценностей под названием «Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости».
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Как передает корреспондент УНИАН, ее участники возле памятника княгине Ольги прочитали молитву. В своих речах они выступали против пропаганды трансгендеризма.
В это время к участникам акции пытался подойти участник акции в поддержку трансгендеризма. Мужчине на вид 65 лет. Он свистел в свисток и что-то выкрикивал на английском языке. Полицейские попросили его вернуться к своим единомышленникам.
Участники акции в поддержку трансгендеризма разместились на Михайловской площади в 50 м от памятника княгине Ольге. Сейчас их уже - около 5 десятков, среди них почти все молодые люди в возрасте до 30 лет. Они плотно окружены шеренгой полицейских.
На Михайловскую площадь пришли около сотни участников движения «Традиция и порядок».
Участники акции спустились по улице Трехсвятительской к Европейской площади. Они выкрикивают лозунги: «Нет трансфобии», «Мой гендер - мой выбор», «Мое тело - мое дело».
Колонна в плотном окружении правоохранителей. За правоохранителями идут сторонники семейных ценностей.
Что известно об акции
- Марш проведут по случаю второй годовщины утверждения Международной классификации болезней 11 пересмотра Всемирной организацией здравоохранения.
- Их противники проводят параллельную акцию под названием "Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости".
- Центр Киева в связи с несколькими одновременными акциями усилили полицией.
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