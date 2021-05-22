фото УНИАН / Дмитрий Хилюк

В Киеве на Михайловской площади проходит акция сторонников традиционных ценностей под названием «Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости».

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Как передает корреспондент УНИАН, ее участники возле памятника княгине Ольги прочитали молитву. В своих речах они выступали против пропаганды трансгендеризма.

В это время к участникам акции пытался подойти участник акции в поддержку трансгендеризма. Мужчине на вид 65 лет. Он свистел в свисток и что-то выкрикивал на английском языке. Полицейские попросили его вернуться к своим единомышленникам.

Участники акции в поддержку трансгендеризма разместились на Михайловской площади в 50 м от памятника княгине Ольге. Сейчас их уже - около 5 десятков, среди них почти все молодые люди в возрасте до 30 лет. Они плотно окружены шеренгой полицейских.

На Михайловскую площадь пришли около сотни участников движения «Традиция и порядок».

Участники акции спустились по улице Трехсвятительской к Европейской площади. Они выкрикивают лозунги: «Нет трансфобии», «Мой гендер - мой выбор», «Мое тело - мое дело».

Колонна в плотном окружении правоохранителей. За правоохранителями идут сторонники семейных ценностей.

Что известно об акции

© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк
© фото УНИАН / Дмитрий Хилюк

  • Марш проведут по случаю второй годовщины утверждения Международной классификации болезней 11 пересмотра Всемирной организацией здравоохранения.
  • Их противники проводят параллельную акцию под названием "Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости".
  • Центр Киева в связи с несколькими одновременными акциями усилили полицией.

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Автор: Дмитрий Хилюк