В это время готовятся провести акцию около 5 десятков сторонников ЛГБТ.

В Киеве на Михайловской площади проходит акция сторонников традиционных ценностей под названием «Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости».

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Как передает корреспондент УНИАН, ее участники возле памятника княгине Ольги прочитали молитву. В своих речах они выступали против пропаганды трансгендеризма.

В это время к участникам акции пытался подойти участник акции в поддержку трансгендеризма. Мужчине на вид 65 лет. Он свистел в свисток и что-то выкрикивал на английском языке. Полицейские попросили его вернуться к своим единомышленникам.

Участники акции в поддержку трансгендеризма разместились на Михайловской площади в 50 м от памятника княгине Ольге. Сейчас их уже - около 5 десятков, среди них почти все молодые люди в возрасте до 30 лет. Они плотно окружены шеренгой полицейских.

На Михайловскую площадь пришли около сотни участников движения «Традиция и порядок».

Участники акции спустились по улице Трехсвятительской к Европейской площади. Они выкрикивают лозунги: «Нет трансфобии», «Мой гендер - мой выбор», «Мое тело - мое дело».

Колонна в плотном окружении правоохранителей. За правоохранителями идут сторонники семейных ценностей.

Что известно об акции

Марш проведут по случаю второй годовщины утверждения Международной классификации болезней 11 пересмотра Всемирной организацией здравоохранения.

Их противники проводят параллельную акцию под названием "Молитва за освобождение ЛГБТ людей от греховной зависимости".

Центр Киева в связи с несколькими одновременными акциями усилили полицией.

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Автор: Дмитрий Хилюк