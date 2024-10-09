Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко считает, что все совершеннолетние граждане Украины должны быть военнообязанными.

В интервью Укринформу Юрий Федоренко "Ахиллес" рассказал, что столкнулся с хейтом из-за этой позиции, однако может объяснить ее. По его мнению, принятие такого решения в 2014 году могло бы предотвратить полномасштабное вторжение, или уменьшило бы потери и усилило эффективность обороны в начале большой войны:

"Я на конкретном примере приводил и приведу еще раз: 95% в подразделениях... в начале полномасштабной войны, в первый день полномасштабной войны, никогда в жизни до этого не держали огнестрельное индивидуальное оружие, типа автомата Калашникова. А такие люди вступали в бой уже 26-го, кто-то 25-го, кто-то 24-го вечером приняли бой".

Федоренко считает, что в Украине военнообязанными должны стать все женщины и мужчины в возрасте от 18 лет. А с 23 лет их могли бы мобилизовать и допускать к участию в боевых действиях. В то же время военный отметил, что не говорит о сценарии, когда "вся нация начнет служить одновременно".

"На это не хватит ни денег, соответственно должны работать критические инфраструктуры, должны работать экономика, частные предприятия, все одновременно служить не могут. Мы говорим лишь о том, что каждый украинец, которому позволяет здоровье, с восемнадцати лет проходит общевойсковую подготовку, то есть понимает, как работает воинская часть, получает необходимую военно-учетную специальность", - добавил он.

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