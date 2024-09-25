Война в Украине еще может длиться несколько лет, считает эксперт.

Мобилизационный возраст в Украине не стоит снижать до 18 лет, поскольку парни в таком возрасте еще не так ответственно относится к своей жизни, как 25-летние.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова не поддерживает серьезное снижение мобилизационного возраста, поскольку в итоге оно может повлиять на демографическую ситуацию в Украине. Таким мнением она поделилась в интервью "Украинской правде":

"Я категорически против (мобилизации с 18 лет, - Ред.)".

По словам эксперта, 18-летний парень еще не имеет такой ответственности за свою жизнь, как, например, 25-летний, который сознательно относится к сохранению своего здоровья и "не будет лезть на рожон".

"В итоге это как раз и повлияет на демографическую ситуацию. Потому что, если максимальное количество мобилизованных вернется с фронта, то они и детей будут рожать, и сами будут живы", - добавила собеседница.

Либанова также высказалась о том, когда закончится война в Украине. "Судя по тому, что говорят военные эксперты, то нет смысла говорить о том, что война закончится раньше 2028 года. Скорее всего, мы будем опираться сейчас на эту дату", - сказала демограф.

В центре внимания мобилизация 2024 - что надо знать о мобилизационном возрасте

Напомним, в Украине мобилизационный возраст в мае с 27 лет снизили до 25. По мнению главы благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, мобилизовать мужчин в Украине нужно после того, как им исполнилось 20 лет.

Ранее - в конце мая, стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, согласно которым молодые люди от 18 лет в нашем государстве могли бы быть мобилизованы. Стоит отметить, что после достижения 18-летнего возраста мужчины и женщины-медики в Украине считаются военнообязанными и должны стать на учет.

Вас также могут заинтересовать новости: