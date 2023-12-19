Если такой закон поддержит парламент, президент его не подпишет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон в случае его принятия Верховной Радой, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции. В то же время, по его словам, если в законе будут правильные аргументы относительно мобилизации мужчин, младше 27 лет, то он эту инициативу поддержит.

"Женщин - нет, не подпишу. Относительно 25 лет, если все аргументы будут изложены (на сегодня я вижу, с чем это нужно), то с этим соглашусь", - сказал глава государства.

Другие заявления о мобилизации

Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".

"Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они (военные – УНИАН) обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был на ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, представили ли ему уже комплексный план по проведению мобилизации в Украине.

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