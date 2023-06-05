Их заставляют становиться российскими агентами.

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики заставляют местных таксистов сотрудничать с ними.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупационная администрация заставляет работников служб такси становиться их агентами и выявлять людей, которые поддерживают Украину. Это еще один способ захватчиков обнаружить украинских партизан.

"Таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями. Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов одержать победу над украинским сопротивлением", - добавляют в ЦНС.

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Ситуация в Запорожской области: последние новости

Недавно мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты выкопали на окраинах города большие траншеи.

Также они объявили на оккупированных территориях области "эвакуацию". В Министерстве обороны Украины считают, что таким образом захватчики пытаются скрыть контрразведывательные и фильтрационные меры.

Кроме того, в ЦНС сообщали о переброске на территорию области омоновцев из Дагестана, которые должны стать "костяком" местного подразделения ОМОН.

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