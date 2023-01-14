Чтобы в спальнике работал обогрев, достаточно обычного пауэрбанка.

Чтобы бойцам в окопах было теплее, винницкий волонтер Григорий Жовмир сделал мешки с подогревом. Они - из прочной, водонепроницаемой ткани и подогреваются с помощью пауэрбанка.

Уже несколько десятков таких спальников - на передовой, а ателье Григория не успевает отшивать новые, чтобы удовлетворить спрос, говорится в сюжете ТСН.

В маленьком цеху работа не прекращается ни на минуту, четыре портнихи почти промышленными темпами шьют камуфлированные спальники на фронт. На первый взгляд - это обычный спальный мешок, но на самом деле он уникален. Над ним технологи работали несколько месяцев.

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Состоит из нескольких слоев. Это водонепроницаемая и ветроустойчивая ткань, термобарьер (фольга), после этого идет синтепон, а затем - 8 нагревательных элементов и искусственный мех", — говорит Жовмир.

Чтобы в спальнике работал обогрев, достаточно обычного пауэрбанка, именно он питает нагревательные элементы. Это все безопасно, ведь речь идет о напряжении в 12 вольт.

Часть спальников разработчик продает, чтобы закупить материалы для новой партии, их цена - 3 тысячи гривень.

Прогнозы относительно войны в Украине зимой

Офицер Нацгвардии Андрей Ильенко заявлял, что зима существенно усложнит процесс ведения боевых действий на территории Украины, и бои все равно будут интенсивными.

Аналитики Института изучения войны прогнозировали, что ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

А глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что зима может замедлить ход боевых действий на фронте, но ВСУ готовы к боям зимой.

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