Расклеенные "послания" - в сине-желтых цветах и с изображением украинской символики.

Украинские партизаны во временно оккупированных городах не дают покоя захватчикам, устраивая взрывы и намекая на изгнание рашистов.

На этот раз противники оккупации расклеили на улицах Луганска, Донецка, Симферополя и Мелитополя листовки с призывами выходить на центральные площади городов 12 июня. Соответствующими фото поделился Телеграмм-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

"Партизанское движение в оккупированных городах что-то "готовит" на 12 июня", - говорится в анонсе.

"Донецк возвращается. 12.06 центральная площадь", "Луганск, время пришло. 12.06 центральная площадь", "Симферополь выходит 12.06. Центральная площадь", "Мелитополь готов. 12.06 центральная площадь", - говорится в листовках.

Как сообщалось, движение сопротивления в Мелитополе продолжает наносить удары оккупационным властям. Листовки с оговорками против получения российских паспортов были расклеены по всему городу. А еще с помощью листовок мелитопольские партизаны приглашали горожан 29 мая на проукраинский митинг.

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