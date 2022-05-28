В частности, в Мелитополе партизаны раздают горожанам листовки с приглашением на проукраинский митинг 29 мая.

В оккупированных Мелитополе и Токмаку партизаны распространяют антироссийские листовки.

Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Движение сопротивления в Мелитополе продолжает наносить удары оккупационной власти. Листовки с предостережением против получения российских паспортов расклеены по всему городу. А еще с помощью листовок мелитопольские партизаны приглашают горожан 29 мая на проукраинский митинг", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ОВА, на улицах оккупированного Токмака партизаны продолжают распространять антироссийские листовки.

Кроме того, в перехваченном СБУ разговоре жительницы Мелитополя с российским военным говорится о том, что на базу отдыха в Кирилловке зашли 20 с лишним БТРов, а также о том, что в поселке укрепляется партизанское движение.

"Также женщина отмечает, что хотели бы, чтобы вернулась украинская власть, ведь тогда жилось лучше", - говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, которыми русские фашисты осуществляли важные логистические перевозки.

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