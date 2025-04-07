В 2024 году страны ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026 года.

Украинские беженцы, которые выехали в страны Европейского Союза из-за войны, могут потерять свой правовой статус. Причина состоит в том, что у ЕС нет четкого плана, который позволил бы им остаться после перемирия Украины с РФ, сообщает Euractiv.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите помогла почти 4,3 миллиона украинцам. Благодаря этому европейские страны смогли предоставлять гражданам Украины право на проживание, работу и доступ к услугам.

В ЕС не готовы к завершению войны в Украине

В издании считают, что перемирие между Украиной и Россией может изменить все всего за одну ночь. После этого странам, которые принимают украинских беженцев, придется решить, прекращать защиту, настаивать на интеграции беженцев или подталкивать их к возвращению домой.

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Журналисты напомнили, что в 2024 году в странах ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026 года. Изначальный план предусматривал двухлетний период защиты с возможным продлением на год.

Кроме того, уровни защиты украинских беженцев отличаются в разных странах. Каждая страна ЕС по-разному интерпретирует директиву.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил в разговоре с журналистами, что его страна, совместно с Германией и Еврокомиссией активно участвуют в формировании общего ответа во время председательства Польши в ЕС.

"Конкретные условия еще предстоит обсудить", - подчеркнул он.

Издание выяснило, что Совет Евросоюза планирует рассмотреть этот вопрос на следующем заседании глав МВД, которое состоится в июне этого года. Отмечается, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех стран-членов ЕС.

Некоторые страны уже ищут долгосрочный регулярный статус для беженцев

Более того, некоторые европейские страны не ждут решения Брюсселя и самостоятельно принимают меры, чтобы найти долгосрочный регулярный статус, добавили в издании. Например, Польша собирается предложить трехлетний национальный статус временного проживания украинцам, которые получали непрерывную временную защиту по крайней мере в течение года.

В Чехии же предлагают новый специальный пятилетний вид на жительство для украинцев, которые прожили в стране более двух и трудоустроены. Еще одним условием является то, что их дети должны посещать местные школы.

Тем не менее в Чехии заявили, что не будут выдавать никаких новых временных разрешений на проживание после завершения войны. Это подтвердил Ракушан.

В МВД Германии поделились, что разработали варианты действий на случай перемирия между Украиной и РФ, но только следующее правительство решит, какие именно предложения будут выдвинуты по этому вопросу, подчеркнули в издании.

Также в Румынии продлили до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, среди которых украинские беженцы, добавили журналисты.

Украинские беженцы - важные новости

Ранее министр национального единства Алексей Чернышов рассказал, сколько украинских беженцев уже не вернутся из-за границы. Большая часть украинцев за рубежом еще не определились со своими планами, считает он.

Кроме того, директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова назвала страну, из которой украинские беженцы не захотят возвращаться. Даже урезанные выплаты будут иногда больше официальной зарплаты в Украине, подчеркнула она.

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