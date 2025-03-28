Украинцы в Европе пускают корни.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более трех лет. Вероятность того, что украинские беженцы будут оставаться в Европе навсегда, растет.

Как пишет The Economist, в Польше все больше людей обращаются за советом о получении разрешения на постоянное проживание или польского гражданства. Курсы польского языка пользуются большой популярностью.

Сейчас в ЕС действует схема "временной защиты". Она предлагает 4,3 миллионам украинских беженцев доступ к жилью, трудоустройству и льготам. Действие этой схемы должно закончиться в марте следующего года. Независимо от того, будет ли эта программа продлена, украинцы все чаще отказываются от идеи о возвращении на Родину.

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Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

"Для многих важно не только то, когда закончится война, но и как именно. Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС, а также продолжающаяся российская оккупация пятой части страны не внушают особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет", – говорится в материале.

Основную часть беженцев из Украины составляют женщины. Но растет вероятность того, что после прекращения военного положения за границу выедут еще больше людей – особенно это касается мужчин призывного возраста, которые сейчас покинуть страну не могут. По данным ЦЭС, речь идет об около 500 000 мужчин. Для украинского рынка труда и ее способности защищать себя такой отток может стать катастрофой. Поэтому отмена военного положения может произойти не сразу.

Ситуация с работой для украинцев в Европе

Украинцы в Европе пускают корни. В Польше доля беженцев, большинство из которых женщины, которые работают или активно ищут работу, превысила 67%. Правительство планирует разрешить беженцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года. Вклад украинцев в польскую экономику превышает предоставленную гуманитарную помощь. Даже новая эмиграция из Украины не станет проблемой, ведь сейчас уровень безработицы в Польше составляет всего 2,6%, что является самым низким показателем в ЕС.

Однако в большинстве стран ЕС картина мрачнее. К примеру, в Германии уровень занятости среди украинских беженцев на конец 2024 года составил лишь 43%. В Италии и Испании цифры еще ниже, хотя ситуация везде улучшается.

В Германии препятствием называют отсутствие ухода за детьми. Другие же говорят о щедрых выплатах от государства. Хотя в теории европейский уровень труда открыт для Украины, многие украинцы не могут найти работу, которая бы соответствовала их квалификации. Основная проблема – незнание языка. Также свою роль играет медленное – или вообще нереальное – признание профессиональных степеней и сертификатов. Кроме того, работодатели неохотно нанимают украинцев на работу, потому что их страны могут отменить статус защиты для беженцев.

Беженцы в Европе: другие новости

В Испании нашли тело подростка из Украины. 13-летнего мальчика искали с прошлого воскресенья, после чего тело обнаружили в растительной местности на склонах Ла-Альказаба.

Тем временем в Польше и Чехии зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – все благодаря украинцам. Известно, что в Польше зарегистрировано 779 тысяч работающих украинцев, в Чехии – 152 тысячи.

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