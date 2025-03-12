Большая часть украинцев за рубежом еще не определились со своими планами, говорит Чернышов.

В первый год после окончания войны в Украину могут вернуться до 30% людей, которые выехали за границу с 2022 года. Об этом министр национального единства Алексей Чернышов сказал во время встречи с журналистами, пишет Суспільне.

По его словам, еще 30% людей, которые выехали, останутся за рубежом, тем временем 40% пока определяются с планами.

"Эти 40% - это наше поле взаимодействия, где рынки труда Украины и Европы могут конкурировать за этих людей. Если мы создаем в Украине условия развития экономики, реформирования, движения вперед - люди начнут возвращаться. Если мы останемся такими, какими мы были до начала полномасштабного вторжения, люди не будут возвращаться в значительных количествах", - сказал Чернышов.

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Он сообщил, что сейчас в Европе в статусе временной защиты находится около 4,9 млн украинцев, однако их может быть и больше, ведь есть те, кто выехал до 24 февраля 2022 года.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, благодаря украинцам в Польше и Чехии - рекордно низкая безработица. Показатель безработицы там снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. По мнению аналитиков, рынок труда этих двух стран поддерживают трудоустроенные украинцы.

Также стало известно, что объемы денежных переводов в Украину из-за рубежа существенно уменьшились. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, активные беженцы уже ассимилировались за рубежом и оборвали связи с Украиной, поэтому у них больше некому перечислять деньги.

Тем временем в Германии ожидают новую волну украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. После его решения приостановить помощь Украине аналитики заявили, что возрос риск того, что большое количество украинцев направится за границу.

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