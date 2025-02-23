Даже урезанные выплаты будут иногда больше официальной зарплаты в Украине.

Украинских беженцев, которые выехали в Германию, будет очень сложно вернуть обратно в Украину. Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова, пишет "Главком".

Она пояснила, что рабочие руки нужны всем странам Европы без исключения, и украинцы являются хорошим источником рабочей силы. По данным Либановой, пока по количеству беженцев лидирует Польша, однако немецкий рынок труда более емкий. К тому же с конца 2022 года украинцы из Польши больше выезжают именно в Германию.

Как отмечает демограф, в Германии очень долго существовала политика, которая "поощряла людей не работать", но сейчас ее меняют.

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"Они уже много шагов сделали на пути упрощения признания наших дипломов. Это не просто так делается. К этому же, по данным и поляков, и немцев, 70% наших женщин имеют высшее образование. Это потому, что уехали в основном горожане, у которых уровень образования выше, чем в селе", - рассказала Либанова.

Она также считает, что украинцы, которые попали в Германию, вряд ли будут возвращаться, даже в случае уменьшения выплат. По ее словам, больше шансов вернуть наших граждан из Польши, Румынии, Болгарии.

"Немцы скорее будут урезать выплаты для тех, кто не может работать. Но даже урезанная выплата в Германии больше во многих случаях официальной зарплаты в Украине", - добавила она.

Вернутся ли украинские беженцы

Специалист по миграционной политике Андрей Гайдуцкий прогнозирует, что после завершения военного положения в Украину вернется примерно два миллиона человек. Это будут преимущественно украинцы старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. В то же время определенная часть граждан покинет Украину.

Ранее в Чехии объяснили, что ждет украинских беженцев после перемирия. С момента объявления перемирия Чехия больше не будет предоставлять временной защиты новым украинским беженцам.

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