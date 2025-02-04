Президент отметил, что государство должно чем-то защищаться, если присоединение к Альянсу занимает десятилетие.

Если процесс вступления Украины в НАТО затянется на годы или десятилетия, то стране для защиты от агрессии Российской Федерации необходимо ядерное оружие и достаточное вооружение. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

Британский ведущий спросил о потенциальном "плане Б" у Украины, который будет содержать достаточно гарантий безопасности для того, чтобы сдержать диктатора Владимира Путина от возможного нового вторжения. Он отметил, что не верит в то, что Путин вторгся в Украину из-за потенциального вступления в НАТО, а просто хотел захватить Украину. Исходя из этого, представляя переговоры о том, как может закончится горячая стадия войны в Украине, он считает, что вряд ли возможно, что мирное соглашение будет включать вступление Украины в НАТО.

На это Зеленский ответил, что вступление в НАТО - "это не сегодня, а когда-то в будущем" и, что, "к сожалению, это не зависит от нас".

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"Если этот процесс затянется на годы или десятилетия - не из-за нас, а из-за партнеров, - тогда у нас возникнет абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла на протяжении всего этого времени? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я думаю, что это поможет. В противном случае, какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос", - сказал Зеленский.

Поэтому он предлагает следующий вариант:

"Верните нам ядерное оружие, отдайте нам ракеты, помогите нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент на те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы у народа было спокойствие", - высказался президент.

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня Украина не в НАТО, а при этом россияне находятся на нашей земле.

"И Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО. Тогда Путин должен полностью отступить с нашей территории. Это логично. Тогда мы будем говорить обо всем остальном. О финансовой компенсации за все потери, которые мы понесли. Потому что должна быть логика. Он вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Возвращайтесь на свою землю. Это должно рассматриваться именно так", - сказал Зеленский.

Україна і НАТО: актуальні новини

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО является самым дешевым вариантом послевоенных гарантий безопасности из всех возможных. Он подчеркнул, что Украина не согласится на гарантии безопасности в формате какой-то подписанной "бумажки".

Украинский президент уверен, что если президент США Дональд Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, Украина получит членство в Альянсе, потому что благодаря позиции республиканца "все будут за". Но если Трамп будет против, то Украина не будет в НАТО.

Известно, что летом прошлого года Трамп заявил, что, по его мнению, вторжение России спровоцировали намерения Украины присоединиться к Альянсу. Он сказал, что его предшественник Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО.

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