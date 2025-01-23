Президент констатирует, что если будущие гарантии безопасности будут ограничиваться лишь "бумажкой", Украина не согласится на новый Будапештский меморандум.

Президент Владимир Зеленский убежден, что членство Украины в Организации Североатлантического договора - это самые дешевые гарантии безопасности.

Об этом глава государства заявил в интервью для Bloomberg.

В частности, у Зеленского спросили, не желает ли он, чтобы требование России о невступлении Украины в НАТО было включено в возможное будущее мирное соглашение.

Видео дня

Президент Украины подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО, прежде всего, должен решаться на уровне отношений между нашей страной и членами Альянса.

"Я не думаю, что это очень, знаете, откровенно, когда мы говорим: а если Россия хочет, чтобы Украина была в НАТО, или не хочет. Давайте откровенно. Давайте решать проблемы, как они поступают. Прежде всего, нет, пока что, поддержки - не было до этого поддержки на 100% от Соединенных Штатов, Германии, Венгрии и Словакии относительно нашего вступления в НАТО. И перед тем, как говорить, что там хочет Россия - меня это не очень интересует. Меня интересуют союзники - почему они не хотят?", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по словам президента, его интересует, почему союзники так переживают о мнении России. В то же время, он считает, что причина для этого заключается в том, что партнеры Украины не желают раздражать Москву.

"Но я вам скажу, в какой-то момент все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Самые дешевые", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отмечает президент, обязательно встает вопрос о миллионной армии.

"Если Украина не в НАТО... а напротив вас человек, безусловно больной, с желанием оккупировать нас, и если у него армия миллион плюс, полтора миллиона - вы не сможете держать его удары, если у тебя не будет армии около миллиона. Дальше у меня вопрос, абсолютно откровенный: где мы возьмем ресурс? Или вся наша экономика должна будет работать на армию, которая (насчитывает - УНИАН) миллион в Украине, или кто-то будет объединенно финансировать эту армию? Поэтому я и говорю - НАТО дешевле, потому что кому-то придется финансировать такую армию. Мы не сможем это сделать самостоятельно", - убежден Зеленский.

При этом, глава государства обращает внимание, что российский диктатор Владимир Путин желает, чтобы численность украинской армии была уменьшена в разы.

"Если мы уменьшим армию в пять раз, и еще столько-то раз... способность его (Путина - УНИАН) оккупировать нас будет расти", - сказал Зеленский.

Президент Украины констатирует, что если будущие гарантии безопасности будут ограничиваться только "бумажкой", Украина не согласится на новый Будапештский меморандум.

От чего зависит вероятность вступления Украины в НАТО - мнение Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если президент США Дональд Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, Украина получит членство в Альянсе, потому что благодаря позиции республиканца "все будут за". Но, если Трамп будет против - то Украина не будет в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: