Трамп считает, что вторжение России спровоцировали намерения Украины присоединиться к Альянсу.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на будущих выборах Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО. Как пишет ЕП, соответствующее заявление он сделал в эфире подкаста All In.

"Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит, - сумасшедшие", - сказал он.

По мнению Трампа, широкомасштабное вторжение России спровоцировали именно намерения Украины присоединиться к НАТО.

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"Я уже 20 лет слышу, что, если Украина пойдет в НАТО, это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась… Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из них: он сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", - заявил Трамп.

При этом Трамп в очередной раз акцентировал, что война не началась бы, останься он у власти:

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел, они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали".

Напомним, на днях Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины. Он пригрозил остановить финансовую помощи, заявив, что запросы Киева "никогда не прекращаются": "Я это решу еще до того, как возьму Белый дом".

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