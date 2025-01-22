Сейчас четыре страны НАТО против вступления Украины в Альянс.

На данный момент четыре страны НАТО против вступления Украины в Альянс, однако президент США Дональд Трамп может повлиять на противников этого решения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады.

Он отметил, что некоторые государства заявляли, что Украина будет в НАТО, однако "это были ложные слова, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно".

По словам президента, противники вступления Украины в НАТО апеллируют к каким-то прежним договоренностям с РФ.

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"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украину в НАТО не поддерживают четыре страны - США, Германия, Словакия и Венгрия.

"Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - считает он.

Другие заявления Зеленского

Президент заявил, что Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими, даже если за это будут выступать все ее союзники.

Также он не советует начинать переговоры с Путиным по вопросам, чего хочет и что предлагает сам глава Кремля.

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