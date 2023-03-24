За слова "Слава Украине!" их забирали в неизвестном направлении.

Депортированным из Украины детям российские оккупанты угрожали изоляцией, интернатом, били палками. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, били палками, а за выкрики "Слава Украине!" забирали в неизвестном направлении. Им говорили, что от них отказались родители и они теперь "дети России". Если это не политика геноцида, то что?" - отметил он.

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Украина вернула домой еще двух украинских детей - что известно

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец 23 марта сообщил, что домой удалось вернуть из России двух украинских детей.

Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от женщины, которая находилась в российском плену. "Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень - в Украине вместе со своей семьей. Поэтому сегодня была с ними встреча", - отметил он.

Возвращение удалось осуществить в результате взаимодействия двух уполномоченных по правам человека - Украины и России.

Как рассказал школьник из Херсонской области, которого удалось вернуть домой, в России детям "промывали" мозги: "Говорили, что нас отвезут в Псков. "Там интернат. А там вас уже усыновят". Мы говорили, что от нас родители не отказывались, отнюдь вы нас не увезете. А нам говорили, что отказались от нас. Я звоню маме. Мама говорит этой, директору лагеря, говорит: "Вы что, вообще больные? Я такого не говорила. Зачем вы детям врете?". А та говорит: "Все равно вы их не заберете. Это дети России".

Депортация украинских детей - еще одно военное преступление РФ

Официально известно почти о 14 тысячах депортированных детей. Оккупанты отбирают несовершеннолетних украинцев у еще живых родителей и отправляют их в интернаты РФ, затем распределяют по российским семьям.

Кремль даже придумал образовательную программу по "интеграции" маленьких украинцев - их учат "правильной" истории, рассказывают о "величии" России и всячески пытаются стереть украинскую идентичность.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Путину и омбудсмена Львовой-Беловой, лично занимавшихся организацией массовых депортаций.

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