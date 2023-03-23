Русские зомбировали не только детей, но и морально уничтожали их родителей.

Россияне "промывали мозги" похищенным украинским детям. Им врали, что родители от них отказались и старались побыстрее пристроить их в приемные семьи.

Как сообщил мальчик из Херсонской области, которого удалось вернуть домой, российские чиновники убеждали, что домой они больше не вернутся, а лучшим выходом будет усыновление.

В то же время родителям-украинцам заявляли, что они их больше не увидят, потому что это "дети России".

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"Говорили, что нас отвезут в Псков. "Там интернат. А там вас уже усыновят". Мы говорили, что от нас родители не отказывались, отнюдь вы нас не увезете. А нам говорили, что отказались от нас. Я звоню маме. Мама говорит этой, директору лагеря, говорит: "Вы что, вообще больные? Я такого не говорила. Зачем вы детям врете?". А та говорит: "Все равно вы их не заберете. Это дети России", - рассказывает мальчик.

Похищение украинских детей

Россия принудительно депортировала украинских детей с оккупированных территорий. Официально известно о похищение почти 14 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявляла, что Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них русских. Таким образом агрессор хочет пополнить свою нацию за счет украинских детей. Для этого даже проводится медицинский осмотр для отбора самых здоровых.

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