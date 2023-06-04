Всем пострадавшим оказали помощь, а самых тяжелых госпитализировали.

Жители пострадавших от российского удара многоэтажек Подгородного Днепропетровской области рассказали подробности трагедии. В результате атаки пострадали 22 человека, из которых пять детей - трое парней 6, 11 и 15 лет и две девушки 11 и 17 лет, а двухлетняя девочка погибла.

Валентине Ивановне 68 лет. Она жила в доме, который уничтожили россияне, с 2013 года. На момент удара с женщиной в квартире была кошка Буся, ведь мужа она потеряла еще пять месяцев назад

"Кошка исчезла, я ее видела живой еще, когда меня холодильником привалило. Когда меня сосед вытаскивал из-под холодильника, она сидела в дверном проеме в кухне. Дальше мне уже было не до кошки, я была сама в шоке. Я удивлена как я выжила, квартиры же нет. Я была на кухне и это меня спасло, потому что осталась стенка кухни. На меня упал холодильник, а потом смотрю – все сыпется. Меня отвезли в больницу, оказали помощь", – рассказала женщина в комментарии Суспильне.

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В результате ракетного удар погибла двухлетняя Лиза. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что погибшей мама девочки находится в реанимации с политравмой.

"Отец был на дежурстве, и как мне рассказали он сам лично разгребал завалы и вытаскивал свою жену и свою дочь. Представьте только масштаб этой трагедии", – сообщила чиновница.

Первый заместитель главы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире телемарафона сообщил, что погибшая девочка с мамой находились в квартире возле эпицентра удара, из-за чего их зажало стройматериалами и плитами.

Еще одна жительница дома Алена рассказала, что лично знала семью погибшей Лизы.

"Маленький ребеночек, хороший, Лизочка звали. Они не так долго живут здесь, но плохого ничего сказать не могу, нормальная семья", – поделилась женщина.

Ее квартира находилась на первой этаже разрушенного дома. На момент удара Алена с мужем находилась в двух километрах от места трагедии, а дома был ее 15-летний сын. Мальчик сейчас находится в реанимации.

Поисковые работы на месте происшествия уже завершились. Коммунальщики приступили к уборке последствий обстрела.

Удар по Подгородному - главные новости

Россияне 3 июня ударили ракетами по пригороду Днепра - городу Подгородное. Российский "Искандер" попал между двух многоэтажек, почти уничтожив жив. На момент атаки в домах находились люди, сигнал тревоги не прозвучал.

Президент Владимир Зеленский показал видео с места попадания ракеты. По его словам, Россия "в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма", и "за все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность".

Ночью во время разборов завалов спасатели нашли тело двухлетней девочки. Всего пострадали 22 человека, из них пятеро детей.

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