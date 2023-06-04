Спасатели достали из-под завалов в пригороде Днепра тело двухлетней девочки. Всего пострадали 22 человека, из них пятеро детей.
"Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Кроме этого, в ночь на 4 июня россияне ударили по Никополю из артиллерии, в результате чего загорелись два автомобиля.
"Повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв", - отметил чиновник.
Кроме того, защитники из ПвК "Восток" сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, Shahed.
Удар по Днепру - что известно
Российские оккупанты 3 июня нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Изначально сообщалось о шести пострадавших, среди них шестилетний мальчик.
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места попадания ракеты, отметив, что россияне попали между двумя двухэтажками. Он указал, что РФ "в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма", и "за все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность".