Всего пострадали 22 человека.

Спасатели достали из-под завалов в пригороде Днепра тело двухлетней девочки. Всего пострадали 22 человека, из них пятеро детей.

"Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме этого, в ночь на 4 июня россияне ударили по Никополю из артиллерии, в результате чего загорелись два автомобиля.

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"Повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. К счастью, без жертв", - отметил чиновник.

Кроме того, защитники из ПвК "Восток" сбили две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, Shahed.

Удар по Днепру - что известно

Российские оккупанты 3 июня нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Изначально сообщалось о шести пострадавших, среди них шестилетний мальчик.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места попадания ракеты, отметив, что россияне попали между двумя двухэтажками. Он указал, что РФ "в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма", и "за все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность".

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