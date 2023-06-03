Россия в который раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма, отметил президент Украины.

Российские захватчики, нанеся удар по Днепру в субботу вечером, 3 июня, в очередной раз доказали, что РФ является спонсором терроризма.

Граждане России понесут ответственность за все, что совершили против Украины, поделился президент Владимир Зеленский в Telegram. "Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают", - подчеркнул глава нашего государства.

Зеленский добавил, что РФ "в который раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма". "За все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", - отметил Зеленский.

Обстрел Днепра сегодня - что надо знать

В Днепре 3 июня до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Позже в Днепропетровской области тревога была объявлена.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрыв прогремел в Подгородненской громаде, был поврежден двухэтажный жилой дом. По данным чиновника, в результате вражеской атаки пострадали шесть человек, в частности, 6-летний мальчик.

Местные Telegram-каналы писали, что российские захватчики запустили по Днепру баллистические ракеты.

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