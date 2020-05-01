В Днепре учительница поздравила первоклассников открытками со Сталиным (фото)

В сети призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине идеологии.

В Днепре классный руководитель первого класса разослала в школьной группе в соцсети открытки с изображением Йосифа Сталина, поздравив их таким образом с 1 мая.

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Скриншоты открыток шокированные родители выставили в соцсети.

Женщина проиллюстрировала свои поздравления «советскими» открытками с красными флагами и изображениями Сталина и Ленина.

Кроме того, она сопроводила открытки «ироничным» стихотворением неоднозначного содержания.

В сети призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине идеологии.