Под Верховной Радой участники акции представителей ФЛП жгли файеры.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом правоохранители не вмешивались в ситуацию.
На акции все достаточно спокойно, возле парламента продолжает находиться около 500 участников, призывающих защитить ФЛП.
Никаких эксцессов нет. Около Рады и далее усилена охрана, правоохранители стоят возле ограды, которая отделяет участников акции от здания парламента в ряд на расстоянии менее одного шага.
Сейчас проходят выступления участников, призывающих народных депутатов принимать законы, которые защитят предпринимателей.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Вчера на акцию ФЛП под Верховной Радой собрались несколько сотен человек. Они держали плакаты: "ФЛП основа нации, нет фискализации!", "Президент, не убивай малый бизнес!!!", "Зеленский, встретимся на выборах! ФЛП Кривой Рог Ze end","Не слышишь ФЛП - теряешь рейтинг".
Вас также могут заинтересовать новости: