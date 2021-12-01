Ситуация достаточно спокойная, без эксцессов.

Под Верховной Радой участники акции представителей ФЛП жгли файеры.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом правоохранители не вмешивались в ситуацию.

На акции все достаточно спокойно, возле парламента продолжает находиться около 500 участников, призывающих защитить ФЛП.

Никаких эксцессов нет. Около Рады и далее усилена охрана, правоохранители стоят возле ограды, которая отделяет участников акции от здания парламента в ряд на расстоянии менее одного шага.

Сейчас проходят выступления участников, призывающих народных депутатов принимать законы, которые защитят предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Вчера на акцию ФЛП под Верховной Радой собрались несколько сотен человек. Они держали плакаты: "ФЛП основа нации, нет фискализации!", "Президент, не убивай малый бизнес!!!", "Зеленский, встретимся на выборах! ФЛП Кривой Рог Ze end","Не слышишь ФЛП - теряешь рейтинг".

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Автор: Надя Пришляк