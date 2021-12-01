Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Выступление главы государства запланировано на 10:00. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию выступления Зеленского в ВР.
Послание Зеленского к Раде: онлайн-трансляция
"Это традиционное ежегодное обращение", — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Парламент с самого утра под усиленной охраной правоохранителей, там стоят автозаки. Кроме того, под Верховной Радой собираются на митинг ФОПы.
Кроме того, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в совершении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.
В центре Киева 1 декабря возможны ограничения движения транспорта из-за массовых мероприятий.
В частности, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на следующих улицах:
- Крещатик;
- Михайловская;
- Шелковичная;
- Лютеранская;
- Круглоуниверситетская;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовая;
- Институтская;
- Липская.
В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.