Президент расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Выступление главы государства запланировано на 10:00. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию выступления Зеленского в ВР.

Послание Зеленского к Раде: онлайн-трансляция

"Это традиционное ежегодное обращение", — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Парламент с самого утра под усиленной охраной правоохранителей, там стоят автозаки. Кроме того, под Верховной Радой собираются на митинг ФОПы.

Кроме того, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в совершении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

В центре Киева 1 декабря возможны ограничения движения транспорта из-за массовых мероприятий.

В частности, в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на следующих улицах:

Крещатик;

Михайловская;

Шелковичная;

Лютеранская;

Круглоуниверситетская;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовая;

Институтская;

Липская.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко