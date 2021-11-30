Они выступают против фискализации и требуют, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.

Под Верховной Радой проходит митинг представителей ФОПов.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 200 человек.

Они держат плакаты: "ФОП основа нации, нет фискализации!", "Президент, не убивай малый бизнес!!!", "Зеленский, встретимся на выборах! ФОП Кривой Рог Ze end", "Не слышишь ФОП – теряешь рейтинг". Также предприниматели держат флаги с надписями ФОП и названиями городов. Два мужчины бьют в барабаны.

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Перед участниками акции выступает народный депутат Украины четырех созывов Ксения Ляпина. По ее словам, они выступают против фискализации и требуют, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.

У парламента усилена охрана. Частично перекрывалось движение по улице Грушевского, возле здания парламента. В настоящее время движение восстановлено.

Напомним, в Украине перечислили все деньги, которые хранятся на счетах ФЛП. Только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.

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Автор: Надя Пришляк