Во Львове улицу Техническую переименуют в честь убитого языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение сегодня во время сессии приняли депутаты Львовского городского совета.
Идея о переименовании улицы в честь Фарион появилась почти сразу после ее убийства. В горсовете заявили, что будут решать вместе с семьей языковеда, какую именно улицу назовут ее именем.
"С сегодняшнего дня у нас есть улица имени Ирины Фарион. Это улица Техническая, которая выходит с ул. С. Бандеры, соединяет пространство студенческого городка "Львовской политехники", где работала Ирина Дмитриевна, и выходит к парку И. Франко и пространству Национального университета им. И. Франко, где она училась", - сказал на заседании депутат от ВО "Свобода" Любомир Мельничук.
Убийство Ирины Фарион во Львове
19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.
Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным и отказывается давать показания.
В сентябре суд продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Фарион до 26 января 2025 года из-за необходимости проведения всех экспертиз. Подозреваемый будет находиться под стражей как минимум до 12 января.
Летом во Львове на доме по ул. Масарика, где проживала Фарион, открыли посвященную ей мемориальную таблицу.