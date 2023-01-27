97% столичных школ, имеющих укрытия, возобновят обучение в смешанном формате - как онлайн, так и офлайн.

В киевских школах обучение после долгих зимних каникул возобновится 30 января.

В классы должны прийти около 117 тысяч школьников. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"97% столичных школ, которые имеют укрытия, возобновят обучение в смешанном формате - как онлайн, так и офлайн", - говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что во время зимних каникул в учебных заведениях проводились дополнительные работы по благоустройству укрытий. Кроме того, в столичных школах должны были обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернету.

"Сегодня там могут получить убежище более 189 тысяч человек - на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года. Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особенно обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учеников: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что благодаря долгим зимним каникулам удалось существенно сэкономить на отоплении школ и расходах на электроэнергию.

Школы Киева - новости

Как сообщал УНИАН, зимние каникулы в школах Киева продолжались с 26 декабря по 27 января. В это время школы отапливали в минимальном режиме для поддержания системы отопления. В целом учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - согласно закону.

В Киеве в условиях отключение света офлайн-обучение в школах будет проходить с 9:00 до 16:00. В КГГА отметили, что это максимально исключит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии.

Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что в Украине почти 71% школ работают в очном или смешанном формате и в этом году продолжится обустройство укрытий в учебных заведениях.

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