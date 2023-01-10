По словам министра Сергея Шкарлета, на этот год предусмотрена специфическая субвенция на формирование безопасной образовательной среды.

В Украине почти 71% школ работают в очном или смешанном формате и в этом году продолжится обустройство укрытий в учебных заведениях.

"Почти 71% школ работали в формате либо очно, либо в смешанном формате с элементами очного. То есть примерно 30% - это было обучение в онлайне. Поскольку это территории, граничащие с границей боевых действий. Это территории, которые потенциально опасны, или отдельные заведения, которые еще не имеют укрытий и возможности формировать безопасный протокол во время воздушных тревог", - сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

По словам министра, на 2023 год предусмотрена специфическая субвенция на формирование безопасной образовательной среды, по крайней мере, в тех опорных учреждениях, где на сегодня еще нет укрытий.

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"Плюс Евросоюз нам выделил 100 млн евро на формирование укрытий в тех школах, где еще нет безопасных условий", - добавил Шкарлет.

Война в Украине: разрушенные оккупантами учебные заведения

По информации министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета на восстановление поврежденных и разрушенных в результате войны учреждений образования необходимо свыше 9 млрд грн. Сейчас 2 тыс. 532 школы в Украине повреждены, из них 287 – полностью разрушены российскими оккупантами.

По данным Шкарлета, самые большие убытки в сфере образования получили Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области.

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