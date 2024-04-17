Влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza обратило внимание на угрожающие объемы рынка табачного контрафакта в Украине, что наносит миллиардные убытки отечественному государственному бюджету.
"Всем известно, где производятся эти нелегальные сигареты. Кто-то это позволяет, по нашей информации, эта деятельность находится под надежной защитой", - рассказывает собеседник издания из табачной отрасли.
По данным Gazeta Wyborcza, украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года (тогда она составляла 4,7 процента рынка). Особенно стремительно она начала расти после начала войны.
По данным Kantar Ukraine, в конце прошлого года уровень нелегальной торговли табаком составлял уже 25,7%. Это означает, что каждая четвертая сигарета в Украине производится нелегально.
Польские журналисты приводят две причины всплеска нелегального табачного производства в Украине: неэффективность правоохранительных органов и стремительный рост акцизов. Налоги составляют до 70-80% розничной цены пачки сигарет.
В течение 2018-2025 годов акцизы в Украине росли и будут расти на 20 процентов ежегодно. Это делается для того, чтобы они соответствовали уровню ЕС.
Однако с каждым повышением акциза растет теневая экономика, а легальные продажи падают, - отмечает польское издание. В 2018 году в Украине было выкурено 59 миллиардов легальных сигарет, в 2019 году - только 52,69 миллиарда, в 2020 году - 47,53 миллиарда, в 2021 году - 44,21 миллиарда, в 2022 году - едва 36,9 миллиарда.
Как продают нелегальные сигареты в Украине
Как утверждают авторы материала в Gazeta Wyborcza, нелегальными сигаретами в Украине торгуют через Telegram-каналы. Товары делятся на две группы: очевидные подделки (преимущественно бренды международных табачных компаний, которые вообще не имеют акцизных марок) и продукция, формально предназначенная для продажи в зоне беспошлинной торговли (с маркировкой Duty Free) или на экспорт. Благодаря наклейке "Duty Free" потребитель не задается вопросом, почему на упаковке нет акцизной марки. И он сам для себя находит объяснение, почему на этот продукт ниже цена.
Отмечается, что наибольшее количество нелегальных сигарет распространяется в крупных городах Украины: Днепр, Одесса, Львов, Харьков и тому подобное. Самым популярным брендом являются сигареты Compliment.
Польское издание также ссылается на материалы украинских СМИ, в частности, "Экономической правды" о крупнейших производителях контрафакта в Украине:
"На ООО "Винниковская табачная фабрика" приходится 64% фиктивного производства безакцизных сигарет в 2022 году, согласно данным Kantar. По данным YouControl, эта компания принадлежит влиятельному львовскому бизнесмену, бывшему депутату Львовского областного совета, почетному председателю ФК "Рух" Григорию Козловскому", - отмечают журналисты.
Польские и украинские журналисты также упоминают другое предприятие: компанию "Юнайтед Тобакко", которую связывают с бывшим членом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.
"Закрытие фабрики в Желтых Водах стало едва ли не самой большой победой в борьбе с серым рынком, как любят говорить народные депутаты. В то же время, по словам собеседников издания ЭП, которые имеют отношение к табачному рынку, фабрика "ожила" на Тернопольщине", - отмечается в материале.
В Gazeta Wyborcza отмечают, что правоохранительные органы получают целые списки точек продажи нелегальных сигарет и данные о нелегальных фабриках, но ничего не происходит. Безакцизные сигареты конфискуют, потом они должны якобы пойти военным, но в конце концов снова оказываются на черном рынке. Продукция с поддельными акцизными марками в последнее время содержит на пачках информацию о том, что она произведена украинскими компаниями "Тобако Продакшн" и "Юнайтед Тобакко". Нелегальные сигареты, предназначенные для экспорта, или Duty Free, имеют маркировку табачной фабрики в Винниках.
Сколько теряет украинский бюджет
Польские журналисты напоминают, что в украинском парламенте звучала цифра в 1 миллиард долларов потерь бюджета от контрафактного производства сигарет. По данным табачной индустрии, этот вид преступления ежегодно вызывает дыру в украинском бюджете, которая составляет около 2,5 миллиарда злотых недополученного акцизного налога.
"Это сумма, которая позволяет приобрести 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием (стоимость одного комплекта составляет около $20,7 млн, или 86 млн злотых)", - уточняют журналисты.
В феврале страны G7 (Франция, Япония, Германия, США, Великобритания, Италия и Канада) призвали украинские власти усилить курс на борьбу с нелегальной торговлей табаком. Они обеспокоены ростом экспорта контрафактных сигарет из Украины на Запад. "Пока в Польшу попадает лишь незначительная часть такой продукции", - говорит собеседник Gazeta Wyborcza из табачной индустрии.
Президент Владимир Зеленский и правительство в Киеве гарантируют, что дни табачных мафий подходят к концу. Сейчас есть один успех - принят закон, запрещающий продажу сигарет в магазинах duty-free.
Крупнейшим рынком нелегальных сигарет в Европе остается Франция, где теневой рынок составляет более 32 процентов. Что касается Польши, то сейчас, согласно отчету KPMG, доля нелегальных сигарет в этой стране находится на рекордно низком уровне - 4,2 процента.