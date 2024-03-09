Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухпайками и как можно быстрее сформировать потребность для закупки 15-й нормы пайков.

Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко получил немало нареканий на пайки и провел внеплановые инспекции складов в восточной и центральной части Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, цель визитов - проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов - сухпаев.

"Я получил немало нареканий на пайки. Всего в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень отличаются. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консерв и выдается на несколько суток. А, вот 15-я - это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных", - объяснил Половенко.

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Так, в 15-й полевой набор входит 14 видов меню с полноценными блюдами. Например: борщи, супы, различные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3 тыс. 500 килокалорий.

"То есть, эти два полевых набора имеют фактически разное назначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет вполне достаточно 10-й нормы. Но, если военные выполняют соответствующие задачи и несколько недель находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10-ю норму", - сказал заместитель министра.

Кроме того, Половенко отметил, что последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022 года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторных требований.

"Важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов. Впоследствии планируется отойти от консервов и кормить наших защитников и защитниц полноценными блюдами. Ведь мы четко осознаем, что качественное и безопасное питание военных также является гарантией нашей безопасности! Поэтому Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать потребность для закупки 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Закупка сухпайков для ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в декабре в Минобороны заявили, что расформировывают департамент ресурсного обеспечения из-за закупки испорченных сухпайков.

Отмечалось, что министерство изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. В части наборов была повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел. Как объяснили в Минобороны, испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок - без контроля качества.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что из ведомства были уволены люди "со старыми практиками". Также он рассказал о реформе закупок в Минобороны.

"Вопросов очень много и проблем тоже много. Мы выжимаем всех этих людей со старыми практиками. И вы будете много слышать вещей, которые мы делаем, будете слышать много обвинений в наш адрес, потому что выжимаем этих людей", - отметил он в интервью "Суспільному".

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