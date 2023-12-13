Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям.

В Министерстве обороны Украины расформируют департамент ресурсного обеспечения из-за закупки испорченных сухпайков. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в социальной сети Facebook.

"Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022-м году. Сейчас их хранят на складах Вооруженных Сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел", - говорится в сообщении.

В частности, эти наборы запрещены для выдачи.

Видео дня

"В ближайшее время командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", - сказано в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок в 2022-м году - без контроля качества. В связи с этим, сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации.

При этом, в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам Министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки.

"Это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования", - сказано в сообщении.

Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям.

Коррупция в Минобороны

Как сообщал УНИАН, в сентябре Рустем Умеров во время назначения на должность министра обороны обещал, что в ведомстве будет нулевая толерантность и терпимость к коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что министр обороны Украины Рустем Умеров может перезагрузить работу оборонного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны Украины создали департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции. К превентивным мерам распространения взяточничества могут присоединиться все желающие.

Вас также могут заинтересовать новости: