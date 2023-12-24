Как заметил Умеров, произошла перезагрузка "на верхнем уровне".

Из Министерства обороны Украины "выдавливают" людей со "старыми практиками", уволены почти все заместители министра. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

"Вопросов очень много и проблем тоже много. Мы выдавливаем всех этих людей из старых практик. И вы будете много слышать вещей, которые мы делаем, будете слышать много обвинений в наш адрес, потому что выдавливаем этих людей", – сказал он в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос о реформе закупок в Министерстве обороны.

Он отметил, что в Минобороны был создан Департамент закупочной политики с целью разработки политик закупок, а также запуска агентств по закупкам – летальным и нелетальным.

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"Переходный период там есть, и в нем будут вопросы, как происходят или изменения личного состава, или смена руководителей и командующих. То есть то, что как наследство у меня осталось, или когда я его получил – очень много вопросов. И эти вопросы мы меняем в закупках, главное что мы не боимся брать ответственность, смотреть на натовские стандарты, привлекать наших американских и европейских партнеров, чтобы они нам помогали", – объяснил министр.

Кроме того, в Минобороны провели смену кадров. Из всех заместителей министра оставили только одного – и он отвечает не за закупки, а за военную составляющую.

Как заметил Умеров, произошла перезагрузка "на верхнем уровне".

"И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", – констатировал он.

Коррупция в Минобороны

Служба безопасности во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему в Минобороны. Речь идет об сделке по приобретению боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. Был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, который причастен к этой схеме.

Ранее контрразведка СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения государственных средств на приобретении комплектующих для истребителей Су-27 ВСУ.

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