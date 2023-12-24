Из Министерства обороны Украины "выдавливают" людей со "старыми практиками", уволены почти все заместители министра. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
"Вопросов очень много и проблем тоже много. Мы выдавливаем всех этих людей из старых практик. И вы будете много слышать вещей, которые мы делаем, будете слышать много обвинений в наш адрес, потому что выдавливаем этих людей", – сказал он в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос о реформе закупок в Министерстве обороны.
Он отметил, что в Минобороны был создан Департамент закупочной политики с целью разработки политик закупок, а также запуска агентств по закупкам – летальным и нелетальным.
"Переходный период там есть, и в нем будут вопросы, как происходят или изменения личного состава, или смена руководителей и командующих. То есть то, что как наследство у меня осталось, или когда я его получил – очень много вопросов. И эти вопросы мы меняем в закупках, главное что мы не боимся брать ответственность, смотреть на натовские стандарты, привлекать наших американских и европейских партнеров, чтобы они нам помогали", – объяснил министр.
Кроме того, в Минобороны провели смену кадров. Из всех заместителей министра оставили только одного – и он отвечает не за закупки, а за военную составляющую.
Как заметил Умеров, произошла перезагрузка "на верхнем уровне".
"И сейчас это уже ответственность моих новых заместителей, чтобы перезагрузить всю вертикаль. То есть горизонтальную перезагрузку мы уже сделали. Сейчас в ближайшие недели-месяцы их задача будет перезагрузить эти вертикали. И они уже начали делать это. Я считаю, что они делают это медленно. Это должно быть быстро, четко, бескомпромиссно", – констатировал он.
Коррупция в Минобороны
Служба безопасности во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему в Минобороны. Речь идет об сделке по приобретению боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. Был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, который причастен к этой схеме.
Ранее контрразведка СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и во взаимодействии с руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения государственных средств на приобретении комплектующих для истребителей Су-27 ВСУ.