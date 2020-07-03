Возле Киевского апелляционного суда собрался митинг в поддержку Стерненко

Правоохранителей возле суда больше, чем митингующих, задействованы беспрецедентные меры обороны, как и на предыдущих заседаниях.

Возле Киевского апелляционного суда собрался митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, перед Киевским апелляционным судом собралось несколько сотен человек в поддержку Стерненко, поскольку сегодня в суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы его адвокатов на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Здание суда оцеплено правоохранителями. Также очень много нацгвардейцев, полицейских и спецназовцев на территории суда.

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Во дворе суда также припаркованы более десятка полицейских автомобилей, автобусов и так называемых "автозаков".

Во дворе суда также поставили телевизор, где транслируется судебное заседание.

Несмотря на большое количество правоохранителей, ситуация под судом спокойная. Все желающие могут зайти на территорию суда, чтобы смотреть трансляцию судебного заседания, однако на входе полиция осуществляет поверхностный осмотр посетителей суда - просит показать содержание рюкзаков, сумок и др.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

26 июня Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на меру пресечения, однако из-за большого количества поручителей, которых необходимо заслушать, в заседании объявлен перерыв до 3 июля.

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