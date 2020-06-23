Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко

Также суд не разрешил задержать сообщника Кузнецова.

Суд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб во время нападения на активиста Стерненко.

Об этом своем Telegram - канале сообщил Сергей Стерненко.

"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня возле моего дома", - написал активист.

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По его словам, также "сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 сбежал из Украины".

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из нападающих - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников Стерненко на выбранную ему меру пресечения назначено на 26 июня.

Поздно вечером 19 июня к Стерненко приехали полицейские из Одессы, чтобы разъяснить правила домашнего ареста. Активист не впустил их в квартиру без своих адвокатов, а когда защитники прибыли, полицейских на месте уже не было.

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