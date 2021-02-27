Митинги в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялись возле офисов президента и генпрокурора.

В субботу, 27 февраля, в Киеве состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Как все происходило

Митинг начался у Офиса президента. Участники акции выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: немедленно освободить Стерненко и обновить судебную систему в стране. В частности, перезагрузить Высший совет правосудия, а ее новых членов избрать на честном и прозрачном конкурсе.

Участники митинга заявляют, что уголовное преследование Стерненко не имеет ничего общего со справедливым правосудием, и называют его дело политическим.

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Затем сторонники Стерненко пошли к Офису генерального прокурора. Колонна участников растянулась на большое расстояние - до километра. По ходу движения активисты периодически зажигали пиротехнические средства. Также было перекрыто движение автомобилей по улицам Грушевского и Московской в центре столицы.

Возле прокуратуры требовали отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора. Они забросали здание файерами и петардами. Участники акции целились файерами в окна здания ОГПУ, иногда файеры долетали до третьего этажа.

Следующие акции в поддержку Стерненко

Участники митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко называют свою акцию бессрочной. А также предупреждают, что сегодня пришли на последнюю мирную акцию.

Они также анонсировали следующий митинг, который должен состояться на 9 марта на Майдане Независимости.

Реакция полиции

В полиции сообщили, что не зафиксировали правонарушений во время сегодняшних акций в центре Киеве. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

Дело против Стерненко: что известно

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Авторы: Александр Топчий, Виталий Саенко