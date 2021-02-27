В субботу, 27 февраля, в Киеве состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был приговорен к 7 годам лишения свободы.
Как все происходило
Митинг начался у Офиса президента. Участники акции выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: немедленно освободить Стерненко и обновить судебную систему в стране. В частности, перезагрузить Высший совет правосудия, а ее новых членов избрать на честном и прозрачном конкурсе.
Участники митинга заявляют, что уголовное преследование Стерненко не имеет ничего общего со справедливым правосудием, и называют его дело политическим.
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Затем сторонники Стерненко пошли к Офису генерального прокурора. Колонна участников растянулась на большое расстояние - до километра. По ходу движения активисты периодически зажигали пиротехнические средства. Также было перекрыто движение автомобилей по улицам Грушевского и Московской в центре столицы.
Возле прокуратуры требовали отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора. Они забросали здание файерами и петардами. Участники акции целились файерами в окна здания ОГПУ, иногда файеры долетали до третьего этажа.
Следующие акции в поддержку Стерненко
Участники митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко называют свою акцию бессрочной. А также предупреждают, что сегодня пришли на последнюю мирную акцию.
Они также анонсировали следующий митинг, который должен состояться на 9 марта на Майдане Независимости.
Реакция полиции
В полиции сообщили, что не зафиксировали правонарушений во время сегодняшних акций в центре Киеве. Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева.
Дело против Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.
- В частности, в Киеве на акции возле офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, было задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
- Сегодня, 27 февраля, участники акции провели митинг возле офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
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