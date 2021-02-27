Активисты подчеркнули, что дают президенту Владимиру Зеленскому неделю на выполнение их требований.

Участники акции в поддержку Сергея Стерненко выдвинули президенту Владимиру Зеленскому два требования: освободить активиста и перезагрузить Высший совет правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, в бессрочной акции у Офиса главы государства принимает участие около 1,5 тыс. человек.

Они требуют немедленно освободить Стерненко и обновить судебную систему в стране, в частности перезагрузить Высший совет правосудия, а его новых членов выбрать на честном и прозрачном конкурсе.

Участники митинга заявляют, что уголовное преследование Стерненко не имеет ничего общего со справедливым правосудием, и называют его дело политическим.

Организаторы акции заявили, что заказчиками дела против Стерненко являются генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, экс-министр времен Виктора Януковича Андрей Портнов и другие.

Активисты подчеркиват, что "не будут терпеть несправедливости и произвола".

Они провозглашали лозунг: "Справедливость Стерненко - справедливость для всех!".

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Автор: Виталий Саенко