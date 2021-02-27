Участники акции в поддержку Сергея Стерненко выдвинули президенту Владимиру Зеленскому два требования: освободить активиста и перезагрузить Высший совет правосудия.
Как передает корреспондент УНИАН, в бессрочной акции у Офиса главы государства принимает участие около 1,5 тыс. человек.
Они требуют немедленно освободить Стерненко и обновить судебную систему в стране, в частности перезагрузить Высший совет правосудия, а его новых членов выбрать на честном и прозрачном конкурсе.
Участники митинга заявляют, что уголовное преследование Стерненко не имеет ничего общего со справедливым правосудием, и называют его дело политическим.
Организаторы акции заявили, что заказчиками дела против Стерненко являются генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, экс-министр времен Виктора Януковича Андрей Портнов и другие.
Активисты подчеркиват, что "не будут терпеть несправедливости и произвола".
Они провозглашали лозунг: "Справедливость Стерненко - справедливость для всех!".
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Дело против Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.
- В частности, в Киеве на акции возле офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
- Также протестующие анонсировали с 27 февраля бессрочную акцию протеста в защиту Стерненко.
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