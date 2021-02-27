Организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко заявили, что следующая акция запланирована на 9 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, активисты провели возле здания Офиса генерального прокурора митинг с требованием увольнения Ирины Венедиктовой.
Активисты заявили, что будут протестовать бессрочно, но это не значит, что они "будут жить на улице". Они намерены выходить на акции протеста регулярно, пока в государстве не будет установлена цивилизованная система правосудия.
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Также акции протеста будут продолжаться, пока Стерненко и другие политзаключенные не выйдут на свободу.
Следующая акция состоится 9 марта на Майдане Незалежности, потому что в здании профсоюзов запланировано проведение съезда судей.
Дело против Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.
- В частности, в Киеве на акции возле офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, было задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
- Сегодня, 27 февраля, участники акции провели митинг возле Офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
- Также они пикетировали Офис генпрокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой. Также участники акции забросали здание Офиса генерального прокурора файерами и петардами.
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