Митинг запланировали на 9 марта на Майдане Незалежности, потому что в здании профсоюзов пройдет съезд судей.

Организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко заявили, что следующая акция запланирована на 9 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты провели возле здания Офиса генерального прокурора митинг с требованием увольнения Ирины Венедиктовой.

Активисты заявили, что будут протестовать бессрочно, но это не значит, что они "будут жить на улице". Они намерены выходить на акции протеста регулярно, пока в государстве не будет установлена цивилизованная система правосудия.

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Также акции протеста будут продолжаться, пока Стерненко и другие политзаключенные не выйдут на свободу.

Следующая акция состоится 9 марта на Майдане Незалежности, потому что в здании профсоюзов запланировано проведение съезда судей.

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Автор: Виталий Саенко