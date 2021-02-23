Во время столкновений на улице Банковой пострадало 27 правоохранителей.

Во время протестов под офисом президента из-за заключения Сергея Стерненко полицией были задержаны 24 человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Указывается, что 24 активных участников акции доставляли в управления полиции. У них отобрали объяснения и отпустили.

Также сообщается, что во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадало 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - проинформировали в полиции.

Полиция утверждает, что в акции возле Офиса Президента Украины приняли участие более 2000 человек. За порядком следили полицейские и военнослужащие НГУ.

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Онлайн-трансляция протестов из-за ареста Стерненко

Арест Стерненко: что известно

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Димчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Справка УНИАН. В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Олег Давыгора