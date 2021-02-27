В центре Киева проходит бессрочная акция в поддержку осужденного активиста.

Организаторы акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве предупредили о завершении мирных протестов под Офисом президента.

Читайте также"Божья кара?": в СНБО прокомментировали быстрое блокирование нового телеканала Медведчука

Накануне они озвучили два требования к Банковой: отпустить активиста и реформировать судебную систему. Граждане отметили, что сегодня пришли на последнюю мирную акцию.

"Господин президент, у вас есть ровно неделя", – заявили организаторы с порога Офиса.

Что происходит

В центре Киева, возле Офиса президента, в 12:00 27 февраля началась бессрочная акция в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко. На Банковой, возле здания комитетов Верховной Рады активисты решили организовать пункт помощи митингующим, где им будут предлагать горячие напитки, еду и медицинские средства.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

В частности, в Киеве на акции возле Офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Также протестующие анонсировали с 27 февраля бессрочную акцию протеста в защиту Стерненко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН