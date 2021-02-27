Активисты требуют отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Участники акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко забросали здание Офиса генерального прокурора файерами и петардами.

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Как передает корреспондент УНИАН, активисты выкрикивали: "Отставка!" и бросали в здание пиротехнические средства.

Участники акции целились файерами в окна здания ОГПУ, иногда файеры долетали до третьего этажа.

Активисты требуют отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, а также освободить из-за решетки Стерненко, музыканта, волонтера Андрея Антоненко, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, и других политзаключенных.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

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Автор: Виталий Саенко