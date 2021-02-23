Спасательная операция завершилась успешно / Скриншот
Прогулка херсонских школьников едва не закончилась трагедией.
Читайте такжеНа Николаевщине мальчик спас провалившегося под лед первоклассника (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Дети бегали по льду вдоль берега, как вдруг льдина откололась, и школьников понесло по течению.
Это случайно увидел местный житель, лодка которого была пришвартована неподалеку.
Спасательная операция завершилась успешно. Детей доставили на берег. Они поблагодарили мужчину и убежали домой.
Новости Украины: двое херсонских школьников стали заложниками отколовшейся от берега льдины
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