Детей доставили на берег.

Прогулка херсонских школьников едва не закончилась трагедией.

Читайте такжеНа Николаевщине мальчик спас провалившегося под лед первоклассника (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Дети бегали по льду вдоль берега, как вдруг льдина откололась, и школьников понесло по течению.

Это случайно увидел местный житель, лодка которого была пришвартована неподалеку.

Спасательная операция завершилась успешно. Детей доставили на берег. Они поблагодарили мужчину и убежали домой.

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Автор: УНИАН