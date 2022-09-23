Помимо наград служебные собаки получили также подарки в виде лакомств.

В Киеве состоялось награждение четвероногих защитников, которые принимают активное участие в боевых действиях в Украине.

Как говорится в сюжете ТСН, специальными наградами отметили ряд собак, которые уже успели отличиться в своей непростой работе.

В частности, был отмечен лабрадор Айра, которого хорошо знают в Донецкой области. Собака выполняет различные задания – от поиска оружия до дежурства на блокпосте.

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"Во время этой войны много достижений, она находила множество схронов с боеприпасами российских военных, которые они оставляют при отходе с нашей территории, диверсионных групп, которые перевозят оружие", – рассказывает кинолог Георгий Геледчак.

Отметили и бельгийскую овчарку Алмаза, который помог обнаружить сотни взрывных предметов. Сегодня он все еще помогает разминировать Киевщину.

"У нас еще с собачкой очень много работы впереди, после Киевской области поедем по всем другим областям", – говорит кинолог Леонид Левченко.

Помимо наград служебные собаки получили также подарки в виде лакомств.

Как собаки помогают Украине бороться против агрессии России

Собаки активно помогают в борьбе с российским агрессором. Они не только патрулируют улицы и охраняют блокпосты, но и участвуют в расчистке территории от взрывоопасных предметов - неразорвавшихся мин и снарядов, которыми россияне били по нашей земле.

Интересно, что среди украинских четвероногих защитников есть те, кто ранее был на службе в армии России. В частности, служебный пес Макс, которого бросили на произвол судьбы оккупанты, прошел переподготовку и теперь служит в рядах Национальной гвардии Украины.

Настоящей звездой соцсетей среди пушистых бойцов стал двухлетний пес джек-рассел-терьер Патрон – талисман черниговского отряда саперов. Он вместе с коллегами по службе выискивает и нейтрализует угрозы взрывов. За свою работу пес был награжден президентом Владимир Зеленский медалью "За преданную службу".

Популярность этой собаки также помогает собирать средства для ГСЧС. "Укрпочта" выпустила первую благотворительную марку с изображением пса Патрона. Благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных. Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж - 1 млн экземпляров.

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