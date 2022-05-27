Пес-сапер Патрон принимает участие в разминировании территории, которую оставили российские оккупанты в Чернигове.

Двухлетний пес Патрон - талисман черниговского отряда саперов - вместе с коллегами по службе выискивает и нейтрализует угрозы взрывов.

Один из его "рабочих дней" зафиксировал УНИАН.

Награжденный президентом Владимир Зеленский медалью "За преданную службу" Патрон - украинская собака-вынюхиватель взрывчатки, джек-рассел-терьер - участвует в разминировании Чернигова.

Собака ищет мины и спасает людей вместе с черниговским пиротехникам из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, 15 марта в ГСЧС впервые познакомили украинцев с Патроном.

"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", – написали тогда в ГСЧС.

По состоянию на 19 марта, с начала войны пес вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Как писал УНИАН, ранее Соединенные Штаты предоставили 4 миллиона долларов новой поддержки для очистки территорий Украины от российских неразорванных мин и бомб.

"Патрон и его отважные коллеги получают подкрепление. На этой неделе Соединенные Штаты предоставили Украине новую поддержку в объеме 4 млн долларов для обезвреживания российских неразорванных мин и бомб, чтобы семьи могли безопасно вернуться домой", - говорится в сообщении Генштаба.

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