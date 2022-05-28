Начиная с 24 февраля Туксон несет службу на одном из блокпостов.

У украинских пограничников появился пес-помощник, который не является служебной собакой и пошел на "службу" добровольно.

Историю четвероногого рассказали в Госпогранслужбе.

"Если спросите, что такое верность, то просто прочитайте эту историю. Знакомьтесь, это пес Туксон и он – пограничник. Он не является служебной собакой, однако выходов на границу у него столько, что и не счесть. Он самовольно сопровождает почти все пограничные наряды, которые выполняют приказ по охране государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказывают, что начиная с 24 февраля Туксон несет службу на одном из блокпостов.

"Четвероногий помощник вдохновляет защитников на выполнение заданий и помогает приближать победу над оккупантом!",- отмечают в ГНСУ.

Ранее УНИАН рассказывал, как пес Патрон из Чернигова стал сапером и звездой сети.

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