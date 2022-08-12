Четвероногие получили бронежилеты, защитные очки, обувь и наушники.

Днепровские кинологи получили для служебных собак-саперов защитную амуницию.

Об этом говорится в сообщении МВД.

"Собаки-саперы вместе с полицейскими выезжают на места обнаружения подозрительных предметов, взрывов, разминирования и тому подобное. Они помогают и значительно ускоряют процесс разминирования, тем самым спасая жизни людей. Работая в таких опасных условиях, они сами нуждаются в средствах защиты", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что благодаря благотворительной организации из США U.S.- Ukraine Foundation четвероногие воспитанники кинологов управления взрывотехнической службы полиции Днепропетровщины, которые будут привлекаться для поиска взрывных предметов в опасных районах, будут защищены.

В сообщении уточняется, что теперь служебные собаки обеспечены такими комплектами амуниции: бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с медикаментами. Такая экипировка не будет мешать четвероногим саперам двигаться и будет защищать от травм.

Как сообщал УНИАН, в мае саперы разминировали район Виноградаря в Киеве и Вышгородское направление, особенно в лесных массивах.

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