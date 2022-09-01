Они вместе погасили первую благотворительную марку.

Президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон презентовали первую благотворительную марку "Укрпочты". Также они порадовали подписчиков общими фотографиями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Когда слышим слово "Патрон", вспоминаем самого известного сапера Украины. Теперь этому четвероногому любимцу детей и взрослых посвящены и новые благотворительные почтовые марки", – сказал президент.

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Отмечается, что все собранные средства с продажи марки будут направлены через фандрейзинговую платформу United24 на закупку машины для разминирования Armtrac 400.

Купить благотворительные марки и мерч можно на сайте Укрпочты и через ряд других площадок (ROZETKA, Amazon, Kasta и др.).

На странице любимца соцсетей, пса-сапера Патрона, также опубликовали фотографии со встречи с президентом.

Там рассказали, что они пересеклись в школе в Ирпене, куда глава государства приехал, чтобы поздравить детей с 1 сентября.

"Это было так неожиданно для меня и так волнующе. Потому что это не просто еще одна красивая коллекционная марка от "Укрпочты". Она вместе с открытками, конвертами и всем остальным с моим изображением должна собрать аж миллион евро. А за тот миллион приобретут ГСЧС самую крутую машину для разминирования", – делятся на странице пса Патрона о том, как тушили первую благотворительную марку.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в "Укрпочте" анонсировали выпуск первой благотворительной марки "Пес Патрон". Благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных. Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров.

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