Служебная собака уже прошла определенную переподготовку.

Служебный пес Макс, которого бросили на произвол судьбы оккупанты, прошел переподготовку и теперь служит в рядах Национальной гвардии Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе НГУ.

Около месяца назад оккупанты, убегая, забыли о своей собаке. Бродя по лесам несколько недель пес попал в один из поселков Николаевщины, где его приютила семья неравнодушных местных жителей.

"Одна из женщин откормила его и выходила. Он сильно похудел и осунулся. После недолгой адаптации, люди позвонили нам и предложили забрать Макса служить Украине", - рассказывает военнослужащий с позывным Ридик, наставник Макса.

Сейчас служебная собака уже прошла определенную переподготовку. Раньше Макс понимал только когда к нему обращались по-русски. Теперь он учит команды на украинском и знает их почти в совершенстве.

"В рядах Нацгвардии Макс уже приступил к своим служебным обязанностям. Основные задачи – проверка граждан на блокпостах и поиск диверсантов. У собак этой породы, а именно "бельгийская овчарка", очень хорошая, почти идеальная память. В дальнейшем мы хотим научить его навыкам поиска взрывоопасных предметов и людей", - говорит кинолог.

Нацгвардейцы отмечают, что это уникальный пес - он гораздо больше, чем обычно собаки его породы.

"Сегодня Макс уже нашел много новых друзей среди нацгвардейцев и вместе с ними достаточно качественно справляется с поставленными задачами – ловит рашистскую нечисть и очищает от нее украинскую землю. Но главное, что отныне у него есть настоящая крепкая военная семья", - акцентируют в НГУ.

Как писал УНИАН, в Киевском районе города Харькова во время ликвидации пожара пожарные спасли маленького щенка из разбитого российскими обстрелами частного домовладения. Спасенный пес остался с пожарными и на территории части сразу стал "своим". Его назвали Байрактар.

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