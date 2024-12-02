Было очень много законодательных коллизий, когда человек возвращался в воинскую часть, но его не удавалось восстановить.

Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон, предусматривающий добровольное возвращение на службу тех, кто самовольно оставил часть или совершил дезертирство. Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио" положительно оценил этот шаг.

"На самом деле доказано до суда, что человек ушел в СОЧ или дезертировал и отказывается вступать в ряды ВСУ обратно, с начала АТО было около 6 тысяч дел. В другом случае было очень много законодательных коллизий, когда человек даже возвращался в воинскую часть, но законодательно была проблема даже восстановить человека в воинской части. Очень много бумаг, расследований... Ведь не все, кто шел в СОЧ, были злостными нарушителями", - отмечает Тимочко.

По его словам, были и семейные факты, конфликты с отдельно взятыми командирами, а у некоторых - срабатывал страх и сдавали нервы.

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"Сейчас они могут не просто восстанавливаться в воинской части, но и восстановить себе все выплаты, которые они будут содержать как военнослужащие. Снимается также бюрократическая волокита с людьми, которые изъявят желание вернуться в воинские части", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Дезертирство в армии - последние новости

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бригада призывает и готова брать военных, которые совершили самовольное оставление части. Он отметил, что тех, кто просто бросал позиции, в бригаде не ждут.

Кроме того, СМИ узнали, сколько украинских военных вернулись из СЗЧ за ноябрь. В Генштабе подчеркнули, что военные могут вернуться только в определенные воинские части.

Как сообщал УНИАН, принятый Верховной Радой Украины закон предусматривает решение проблемы тех, кто совершил СОЧ (самовольно покинул воинскую часть), но хочет вернуться и защищать государство.

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