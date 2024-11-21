Новый закон будет касаться тех военнослужащих, которые после СОЧ вернутся до 1 января в воинские части, отметил народный избранник.

Принятый Верховной Радой Украины закон предусматривает решение проблемы тех, кто совершил СОЧ (самовольно покинул воинскую часть), но хочет вернуться и защищать государство.

Об этом сказал на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко из фракции "Слуга народа".

Он отметил, что сегодня в случае самовольного оставления части, а потом при возвращении обратно, военнослужащий не может выполнять боевые задачи и получать выплаты. По его словам, командиры не могут его поставить на финансово-денежное обеспечение, давать какое-то боевое распоряжение до того времени, пока не состоится соответствующий суд, который вынесет решение по делу.

"Что происходит? Военнослужащий идет в СОЧ, потом возвращается, но он, условно говоря, "болтается" в военной системе, его не могут никуда привлечь, и денежного обеспечения нет, никаких выплат. Поэтому этот законопроект вводит механизм - если военнослужащий решил вернуться, то наступает правило, что командир сам имеет право поставить его на должность, давать ему боевые распоряжения и соответствующее денежное обеспечение", - сказал Федиенко.

При этом подчеркнул, что судебные процессы будут продолжаться в отношении военнослужащего, который вернулся из СОЧ. По его словам, необходимо было принять закон, потому что суды перезагружены и, по некоторым прогнозам, решения военнослужащему по его делу пришлось бы ждать от 2 до 6 месяцев, и он не мог бы полноценно продолжать службу:

"Этот законопроект будет действовать до 1 января и будет касаться всех военнослужащих, которые примут решение до этой даты вернуться в воинские подразделения. А после этого уже правила, определенные данным законопроектом, не будут действовать".

При этом отметил, что данная формула решения вопроса была предложена Генеральным штабом ВСУ.

Федиенко отметил, что принятый закон никоим образом не исключает ответственности военнослужащего, потому что именно суд будет решать или это СОЧ, или дезертирство.

Федиенко отказался называть статистику по количеству случаев СОЧ в Украине, напомнив, что это информация с ограниченным доступом. "Причин СОЧ очень много - не выдерживает у людей психика, и они не могут ехать на боевую позицию. Или семейная драма - жена звонит и рассказывает, что кто-то из родных сильно заболел, военный идет к командиру и просит отпустить во временный отпуск, но ему отказывают по определенным причинам. Но есть и немотивированное СОЧ", - подчеркнул нардеп.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в ч. 2 ст. 24 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистрационный №12095). Речь идет о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или совершил дезертирство. За это решение проголосовали 253 народных депутата.

Закон касается тех военнослужащих, кто во время действия военного положения впервые самовольно оставили воинские части или места службы, или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается. Им возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

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