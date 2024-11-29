Тех, кто просто бросал позиции, в бригаде не ждут, отметил боец.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) призывает и готова брать военных, которые были в "самоволке" (самовольное оставление части - СОЧ), но не всех. Об этом сообщил заместитель командира бригады Максим Жорин.

"В Третью штурмовую обращается достаточно много военных, которые были в СОЧ, и сейчас получили возможность вернуться на службу - в том числе сменить подразделение. Да, мы призываем приходить к нам, и готовы брать таких бойцов. Но не всех", - отметил он.

По словам бойца, сначала в бригаде обязательно рассматривают причину совершенного военным поступка, связываются с его предыдущим подразделением и проверяют информацию.

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"Если человек адекватный, имел уважительную причину - например, идиота-командира без соответствующего опыта, которого просто поставили сверху - даем шанс проявить себя. Совсем другая история с теми, кто просто бросал позиции, подставлял побратимов или имел какие-то серьезные "залеты", - объяснил Жорин.

Дезертирство в ВСУ - что сообщалось

Напомним, отмечалось, что по данным украинской прокуратуры, с момента широкомасштабного вторжения России более 100 000 солдат были обвинены в дезертирстве. При этом почти половина из них ушла в "самоволку" только за последний год:

Не исключено, что реальное число дезертиров может быть гораздо выше - по оценкам одного из законодателей, оно может достигать 200 000 человек.

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